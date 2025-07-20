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Украинский командир признал успех российских войск в зоне СВО

Командир ВСУ «Музыкант» заявил об успешном продвижении ВС РФ в зоне СВО
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Stringer/Reuters

Украинский военный с позывным «Музыкант», который возглавляет роту БПЛА возле Красноармейска (украинское название Покровск), признал успехи армии России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил телеканалу CNN.

«Возможно, оно (наступление ВС России. — «Газета.Ru») еще не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно», — заявил командир ВСУ.

«Музыкант» добавил, что в случае, если российские войска продвинутся к городу Родинское в Донецкой народной республике (ДНР), ситуация для ВСУ станет критической.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что военнослужащие ВС РФ вплотную подошли к шахте «Краснолиманская», которая является второй по величине на территории региона. Она находится недалеко от города Родинское Красноармейского угольного бассейна. Ежегодная добыча угля там доходит до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используют в металлургии.

В связи с этим ВСУ начали готовить шахту к обороне, куда стягивают военную технику и личный состав.

Ранее в России раскрыли, как Киев борется с успехами ВС РФ на фронте.

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