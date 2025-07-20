ТАСС: Киев в ответ на успехи ВС РФ вбрасывает фейки о боях в курском приграничье

Киевская военная пропаганда активно вбрасывает фейки о боях в курском приграничье в ответ на новости об успехах Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Украинские СМИ и блогеры опубликовали информацию об успешных действиях бойцов «Севера» в Бессаловке и Рыжевке — в ответ вражеская военная пропаганда начала активно вбрасывать архивные и фейковые материалы о боевых действиях на данном участке фронта», — рассказал собеседник агентства.

До этого бывший сотрудник французских спецслужб и глава Центра исследований в области разведки (CF2R) Эрик Денесе объяснил, почему киевские власти отказываются признавать свое поражение. По его мнению, правительство Украины верит в то, что сможет победить, в частности, из-за позиции европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, которые утверждают, что смогут поддержать страну в конфликте против России.

Однако эксперт обратил внимание на то, что у европейских союзников нет средств для эффективной помощи Киеву. Денесе отметил, что несмотря на это, Украина отказывается признавать свое поражение на фронте.

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