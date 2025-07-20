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На Украине отказались платить зарплату солдатам, добровольно сложившим оружие

Минобороны Украины: сдавшимся в плен бойцам ВСУ перестают начислять выплаты
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые добровольно сдались в российский плен, перестают начислять ежемесячные денежные выплаты. Об этом сообщила старший офицер отдела денежного обеспечения департамента социального обеспечения ВСУ Оксана Леконцева в видео, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.

«Если мы будем говорить о военнослужащем, в случае добровольной сдачи в плен, денежные выплаты не начисляются», — сказала Леконцева.

По ее словам, для установления факта сдачи военного в плен проводится служебное расследование.

12 июля источник в российских силовых структурах сообщил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из российского плена солдат. По данным источника, это происходит в стране регулярно, несмотря на нарушение Женевской конвенции.

До этого взятый в плен в Курской области боец ВСУ Владимир Бережных заявил, что хотел остаться в России. Для этого он переоделся в одежду местных жителей и притворился гражданским, но выдал себя натовскими берцами.

Ранее обменянные солдаты ВСУ отказались снова воевать против России.

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