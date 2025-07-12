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СМИ: на Украине повторно мобилизовали в ВСУ вернувшихся из плена солдат

ТАСС: ТЦК на Украине повторно мобилизуют в ВСУ вернувшихся из плена солдат
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов на Украине) повторно мобилизуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернувшихся в страну из российского плена солдат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат», — сказал источник в силовых структурах.

По их словам, такое на Украине происходит регулярно.

До этого украинский военнослужащий Владимир Бережных, взятый в плен в Курской области, заявил, что хотел остаться в России. По словам солдата, для этого он переоделся в одежду местных жителей и притворился гражданским, но выдал себя натовскими берцами.

Как рассказал военный, он хотел найти себе женщину и остаться жить в России, потому что на родине его судьба не сложилась.

Как сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов количество сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ, которые хотят получить гражданство России, постоянно растет.

Ранее обменянные солдаты ВСУ отказались снова воевать против России.

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