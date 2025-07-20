Житель Белгородской области пострадал из-за атаки дрона

Житель Белгородской области получил ранения при детонации FPV-дрона. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, где медики диагностировали у нее баротравму и сотрясение головного мозга», — рассказал чиновник.

В результате атаки была повреждена балконная панель многоквартирного дома.

Утром в Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ был ранен мирный мужчина.

По данным главы региона, пострадавшего с минно-взрывной травмой и рваными ранами головы, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Этим же утром Вооруженные силы Украины вновь обстреляли населенный пункт Великие Копани в Алешкинском округе Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, в результате удара серьезно пострадала грузовая фура, припаркованная рядом с местным рынком. Сам водитель не получил ранений — в момент обстрела он находился вне кабины.

Ранее пролетевший под Москвой тяжелый украинский дрон «Лютый» сняли на видео.