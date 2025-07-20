На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Белгородской области пострадал из-за атаки дрона

Гладков: житель Белгородской области ранен при детонации FPV-дрона
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Житель Белгородской области получил ранения при детонации FPV-дрона. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, где медики диагностировали у нее баротравму и сотрясение головного мозга», — рассказал чиновник.

В результате атаки была повреждена балконная панель многоквартирного дома.

Утром в Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ был ранен мирный мужчина.

По данным главы региона, пострадавшего с минно-взрывной травмой и рваными ранами головы, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Этим же утром Вооруженные силы Украины вновь обстреляли населенный пункт Великие Копани в Алешкинском округе Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, в результате удара серьезно пострадала грузовая фура, припаркованная рядом с местным рынком. Сам водитель не получил ранений — в момент обстрела он находился вне кабины.

Ранее пролетевший под Москвой тяжелый украинский дрон «Лютый» сняли на видео.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами