Житель Белгородской области пострадал из-за атаки дрона

Житель Белгородской области получил ранения при детонации FPV-дрона. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, где медики диагностировали у нее баротравму и сотрясение головного мозга», — рассказал чиновник.
В результате атаки была повреждена балконная панель многоквартирного дома.
Утром в Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ был ранен мирный мужчина.
По данным главы региона, пострадавшего с минно-взрывной травмой и рваными ранами головы, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Этим же утром Вооруженные силы Украины вновь обстреляли населенный пункт Великие Копани в Алешкинском округе Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, в результате удара серьезно пострадала грузовая фура, припаркованная рядом с местным рынком. Сам водитель не получил ранений — в момент обстрела он находился вне кабины.
Ранее пролетевший под Москвой тяжелый украинский дрон «Лютый» сняли на видео.