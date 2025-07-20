Губернатор Белгородской области сообщил о ранении жителя Шебекино

Губернатор Гладков: в Шебекино ранен мирный житель при обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ был ранен мирный житель.

По данным главы региона, мужчину с минно-взрывной травмой и рваными ранами головы, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате прилета снаряда в жилом доме выбиты окна, повреждены кровля и фасад. Также была перебита газовая труба и разрушена стена надворной постройки. Также был поврежден припаркованный рядом автомобиль.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Этим же утром Вооруженные силы Украины вновь обстреляли населенный пункт Великие Копани в Алешкинском округе Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, в результате удара серьезно пострадала грузовая фура, припаркованная рядом с местным рынком. Сам водитель не получил ранений — в момент обстрела он находился вне кабины.

Ранее Украина сбросила взрывоопасные предметы на Донецк.