На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ назвали признак скорой войны ЕС с Россией

«Взгляд»: подготовка порта Роттердама говорит о подготовке ЕС к агрессии против РФ
true
true
true
close
Global Look Press

Подготовка порта Роттердама к приему военных грузов дает понять, когда начнется агрессия Запада против России. Об этом пишет газета «Взгляд».

По данным издания, порт Роттердама ранее уже принимал военные грузы во время вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году, однако в тот момент для этих целей не выделяли отдельный причал, как планируется сейчас.

В публикации говорится, что Роттердам является ключевой точкой для европейской логистики и торговли. Как отметил автор статьи, спецификой порта является то, что к нему подходит огромное количество наземных коммуникаций — автомобильных и железных дорог.

«Иными словами – перед нами не просто подготовка к войне. Это подготовка к войне, которую ожидают достаточно скоро», — говорится в материале.

При этом в публикации уточняется, что частичный перевод порта в военную сферу принесет экономический ущерб из-за потери объемов обычных коммерческих поставок.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что вся стратегия государств-членов НАТО направлена на подготовку к военному столкновению с Россией.

Он подчеркнул, что украинский конфликт является лишь инструментом борьбы Запада с Россией. Частью развязанной против РФ «гибридной войны является информационная кампания», указал Грушко, добавив, что такого в истории человечества еще не было, «когда России приписывают любые враждебные намерения».

Ранее стало известно о «последней попытке» Запада разбить Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами