«Взгляд»: подготовка порта Роттердама говорит о подготовке ЕС к агрессии против РФ

Подготовка порта Роттердама к приему военных грузов дает понять, когда начнется агрессия Запада против России. Об этом пишет газета «Взгляд».

По данным издания, порт Роттердама ранее уже принимал военные грузы во время вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году, однако в тот момент для этих целей не выделяли отдельный причал, как планируется сейчас.

В публикации говорится, что Роттердам является ключевой точкой для европейской логистики и торговли. Как отметил автор статьи, спецификой порта является то, что к нему подходит огромное количество наземных коммуникаций — автомобильных и железных дорог.

«Иными словами – перед нами не просто подготовка к войне. Это подготовка к войне, которую ожидают достаточно скоро», — говорится в материале.

При этом в публикации уточняется, что частичный перевод порта в военную сферу принесет экономический ущерб из-за потери объемов обычных коммерческих поставок.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что вся стратегия государств-членов НАТО направлена на подготовку к военному столкновению с Россией.

Он подчеркнул, что украинский конфликт является лишь инструментом борьбы Запада с Россией. Частью развязанной против РФ «гибридной войны является информационная кампания», указал Грушко, добавив, что такого в истории человечества еще не было, «когда России приписывают любые враждебные намерения».

Ранее стало известно о «последней попытке» Запада разбить Россию.