Страны Запада после окончания СВО и урегулирования конфликта на Украине изменят свое отношение к России, однако сегодня они «в последний раз» предпринимают попытку нанести РФ стратегическое поражение. Об этом РИА Новости заявил премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию», — подчеркнул он.

Степашин напомнил, что Западу удалось «разбить» Советский Союз, а теперь он пытается сделать то же самое и с Российской Федерацией.

До этого член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявлял, что Европа давно ведет подготовку к войне с Россией, информационно воздействуя на своих граждан и повышая расходы на военные нужды.

Он подчеркнул, что страны ЕС «на полном серьезе готовятся к войне». По его словам, раз в столетие европейцы собираются «то под предводительством Наполеона, то Гитлера».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Польша усиленно готовится к войне с Россией.