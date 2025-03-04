В Киеве корреспондентов Reuters заставили прервать трансляцию

Reuters остановило трансляцию из центра Киева после обращения в СБУ

Трансляция агентства Reuters из центра Киева была остановлена после обращения в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

«Запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили», — написал он.

В YouTube-канале агентства указано, что трансляция продолжалась около часа.

18 февраля Reuters впервые за три года запустило онлайн-трансляцию с камер на площади Независимости в центре Киева. Тогда она также была прервана, о чем сообщала администрация украинской столицы.

Еще в марте 2022 года СБУ в связи с введением военного положения в стране запретила украинским и иностранным журналистам публиковать фото и видео взрывов и распространять данные о местах обстрелов, а также дислокации украинских войск. В СБУ предупредили журналистов, что за несоблюдение этих требований грозит уголовная ответственность.

Ранее Кличко заявил, что на власти Киева давят силовики.