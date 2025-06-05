Хакеры лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам

Хакеры Killnet и Beregini взломали систему Maxar, лишив тем самым Вооруженные силы Украины (ВСУ) доступа к спутниковым снимкам. Об этом заявил Telegram-канал Mash.

По данным канала, украинские войска использовали данные системы с начала специальной военной операции (СВО) для анализа боевой обстановки. Теперь же хакеры скачали все данные российских объектов, из-за чего сервис перестал работать, отметили журналисты.

Mash пишет, что после взлома системы оперативная осведомленность ВСУ будет снижена, а отслеживание войск и оценка ущерба затруднятся на месяцы.

12 мая ВСУ лишились главной секретной разработки — программы «Вираж ПВО». По данным Mash, технология помогала бойцам координировать работу беспилотников для атак по территории России, а также мониторить воздушное пространство над Украиной. Для реализации этих целей военнослужащие пользовались приложением «Вираж-Планшет».

Ранее интимные фото помогли российским хакерам узнать местоположение бригады ВСУ.