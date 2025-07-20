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Стало известно о массовых тайных захоронениях ВСУ в Херсонской области

Глава Херсонской области Сальдо: ВСУ в панике закапывают тела сослуживцев
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины в Херсонской области в панике закапывают тела сослуживцев, пытаясь скрыть количество потерь. Об этом сообщил глава региона Владимира Сальдо в Telegram-канале.

«На Херсонском направлении наши операторы дронов засекли «похоронную команду» ВСУ — солдаты в панике закапывали тела своих же сослуживцев», — говорится в сообщении.

По данным Сальдо, военнослужащие не успели закончить работу, получив огневое поражение от российского FPV-дрона. Глава региона добавил, что украинская сторона годами скрывает реальные потери на поле боя. Он подчеркнул, что тех, кого закапывают, могут объявить дезертирами, так и не рассказав правды их матерям и женам.

До этого пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Львова Петр Климишевский сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ жертвуют своими жизнями для спасения пленных украинцев. Помимо этого, военный выразил благодарность российскому бойцу с позывным «Знайка» за то, что он связался с его матерью и дал возможность с ней поговорить.

Ранее украинский пленный помог ВС РФ разгромить целое подразделение ВСУ.

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