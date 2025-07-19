Солдат ВСУ рассказал, как российские военные жертвуют собой для спасения пленных

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ жертвуют своими жизнями для спасения пленных украинцев. Об этом в интервью РИА Новости рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Львова Петр Климишевский.

«Русские жертвовали собой ради спасения пленных. Ну и в итоге мы оказались на территории России», — заявил он.

Пленный боец поблагодарил российских солдат, которые его накормили и дали одежду. По его словам, «русские шоколадные баточники — просто бомба». Помимо этого, военный выразил благодарность российскому бойцу с позывным «Знайка» за то, что он связался с его матерью и дал возможность с ней поговорить.

До этого раненый солдат ВСУ сдался в плен в районе железнодорожного моста в Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, инцидент произошел в районе железнодорожного моста. Украинский солдат сделал все грамотно: вышел на открытое место, жестами показал оператору дрона, что сдается, и даже написал это на картонке.

Ранее украинский пленный помог ВС РФ разгромить целое подразделение ВСУ.