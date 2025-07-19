На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Солдат ВСУ рассказал, как российские военные жертвуют собой для спасения пленных

РИА Новости: бойцы ВС РФ жертвуют собой ради спасения пленных украинцев
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ жертвуют своими жизнями для спасения пленных украинцев. Об этом в интервью РИА Новости рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Львова Петр Климишевский.

«Русские жертвовали собой ради спасения пленных. Ну и в итоге мы оказались на территории России», — заявил он.

Пленный боец поблагодарил российских солдат, которые его накормили и дали одежду. По его словам, «русские шоколадные баточники — просто бомба». Помимо этого, военный выразил благодарность российскому бойцу с позывным «Знайка» за то, что он связался с его матерью и дал возможность с ней поговорить.

До этого раненый солдат ВСУ сдался в плен в районе железнодорожного моста в Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, инцидент произошел в районе железнодорожного моста. Украинский солдат сделал все грамотно: вышел на открытое место, жестами показал оператору дрона, что сдается, и даже написал это на картонке.

Ранее украинский пленный помог ВС РФ разгромить целое подразделение ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами