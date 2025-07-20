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Жители Зеленограда рассказали журналистам о прилетах

360 ЧП: мать из Зеленограда назвала прилеты дронов грозой, чтобы не пугать детей
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Жительница Зеленограда Анна сказала детям, что звуки взрывов, которые они услышали, — это шум грозы. Рассказы жителей города приводит Telegram-канал 360 ЧП.

«Грохот стоял по всему Зеленограду. Первый взрыв — сбили перед глазами, я не снимала. После отошла от окна, было страшно очень», — рассказала женщина.

Еще одна женщина, Елена, сообщила, что смогла различить два взрыва, а ее супруг насчитал три.

Ночью в Зеленограде взорвавшийся беспилотник повредил несколько квартир в жилых домах, а упавшие на автомобили обломки привели к их полному выгоранию.

До этого пресс-служба Минобороны сообщила, что в ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны сбили 93 дрона.

Атаки отражали в период с 23:30 до 7:00 мск. Наибольшее количество дронов — 38 — сбили над Брянской областью. На втором месте оказался Московский регион, где уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу.

Ранее Рогов сообщил об атаке дрона ВСУ на семью в Запорожской области

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Атаки БПЛА на Россию
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