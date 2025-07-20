Военный эксперт рассказал о ликвидации полковника ВСУ в небе над Одессой

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что полковник ВСУ Константин Оборин был уничтожен в небе под Одессой в ночь на 19 июля.

По словам эксперта, Оборин пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52 и пытался сбить российские БПЛА «Герань».

Марочко пояснил, что Як-52 не имеет штатного вооружения, и стрельба по дронам ведется вторым пилотом из личного оружия – пистолета или пулемета. Судьба второго пилота, как добавил эксперт, на данный момент неизвестна.

Собеседник агентства также рассказал краткую биографию Оборина. Он служил в Советской армии и участвовал в Афганской войне, после чего продолжил службу в ВСУ после распада СССР и вышел на пенсию. Оборин был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе, обладал навыками пилота-инструктора, был опытным парашютистом и руководил авиаклубом «Одесса». С началом СВО он вступил в украинские военные формирования.

Марочко также сообщал, что украинские войска строят фортификации и укрепляют линию обороны сразу на нескольких участках фронта под Купянском в Харьковской области. Таким образом украинские офицеры готовят позиции для солдат Вооруженных сил Украины после оставления города командованием.

Ранее эксперт рассказал, где в ЛНР украинские войска несут наибольшие потери.