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ВСУ перебрасывают на фронт сводные расчеты беспилотников из Киева

ТАСС: сводные расчеты БПЛА из Киева перебрасывают на Сумское направление
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Командование украинских войск перебрасывает сводные расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Киева на Сумское направление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что командование ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») перебрасывает из Киева сводные расчеты БПЛА, подчиняющиеся напрямую командованию беспилотных систем ВСУ», — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что украинские формирования несут высокие потери на Сумском направлении.

18 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о непростой ситуации на фронте в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Также, по словам главы государства, во время доклада военачальник рассказал о положении дел на Покровском и других направлениях в Донецкой народной республике.

15 июля Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник написал, что Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться к административному центру Сумской области. В тот момент они направлялись к трассе Сумы — Юнаковка. При этом в материале подчеркивалось, что украинские войска пытаются идти в контратаку, но без особого успеха.

Ранее бойцы ВСУ оставили колумбийских наемников в одиночку оборонять позиции в Сумской области.

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