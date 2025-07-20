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Собянин сообщил о 13 уничтоженных БПЛА, атаковавших Москву

Собянин: системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, атаковавших Москву
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву.

«ПВО Минобороны уничтожено тринадцать вражеских БПЛА, атаковавших Москву», — написал глава города.

Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого глава города сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат был сбит в Зеленограде. Там работают экстренные службы. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, минимум два автомобиля загорелись в результате падения обломков БПЛА в одном из микрорайонов Зеленограда. На место оперативно прибыли пожарные, возгорание локализовано.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.

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