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Военный эксперт заявил, что Киев «опоясал» Купянск заградотрядами

Марочко: Киев «опоясал» Купянск заградотрядами в попытке снизить случаи дезертирств
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «опоясало» Купянск Харьковской области блокпостами и заградотрядами. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами», — заявил он.

Марочко отметил, что заградотряды были сформированы чтобы снизить случаи дезертирств украинских солдат из города.

Эксперт также отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировало из Купянска Харьковской области все пункты управления и почти всех офицеров.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщал, что Киев собирается подорвать распределительный пункт аммиака в Новотроицком в Донецкой народной республике (ДНР) и обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.

Ранее Марочко заявил, что ВС РФ пошли вдоль бывшего Каховского водохранилища.

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