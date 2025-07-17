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В районе Купянска идут активные бои

Ганчев сообщил об активных боях под Купянском
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Евгений Биятов/РИА Новости

В настоящее время активные бои идут на Купянском направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Подразделения ВС РФ разбивают врага в районе Купянска. Находящиеся там украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике», — уточнил он.

До этого Ганчев заявил, что российские военнослужащие берут в окружение Купянск в Харьковской области, замыкая в котле подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные находятся в патовой ситуации. Также глава пророссийской администрации добавил, что наступление на город начнется в ближайшее время.

15 июля в российских силовых структурах рассказали о деятельности украинских заградотрядов, которые препятствуют отступлению бойцов ВСУ с занимаемых позиций, расположенных южнее села Меловое.

Ранее в Харьковской области потерял боеспособность элитный полк украинской армии.

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