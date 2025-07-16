Десантно-штурмовой полк «Скала», считавшийся элитным подразделением украинских войск, понес большие потери в Харьковской области. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

Отмечается, что 425-й отдельный десантно-штурмовой полк «Скала» считался личным проектом главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Это подразделение, экстренно переброшенное из Львовской области, понесло тяжелые потери в районе Мелового. Полк фактически перестал существовать как боевая единица», — уточнили в пресс-службе.

В УВД рассказали, что полк «Скала» позиционировался как элитное формирование, способное сдерживать наступление Вооруженных сил (ВС) России. Однако потеря боеспособности этого соединения подтверждает уязвимость даже наиболее подготовленных частей ВСУ.

До этого глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские военнослужащие берут в окружение Купянск, замыкая в котле украинские подразделения. По его словам, военные ВСУ находятся в патовой ситуации. Ганчев добавил, что наступление на город начнется в ближайшее время.

Ранее силовики заявили о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области.