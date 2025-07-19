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Гладков рассказал об атаках ВСУ на частные дома в Белгородской области

Губернатор Гладков: в Шебекино пострадали два дома при атаке дронов ВСУ
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Шебекино Белгородской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два частных дома, посечены заборы, выбиты окна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Также перебита газовая труба — утечка газа устранена. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось обстрелу — повреждены два частных дома и линия электропередачи», — заявил он.

По словам губернатора, без энергоснабжения остаются села Новая Таволжанка, Архангельское, Муром и Нехотеевка. Экстренные службы, по словам Гладкова, начнут работы по восстановлению после одобрения Минобороны России.

В результате атаки в районе села Графовка загорелась спецтехника, возгорание было ликвидировано. Он добавил, что в селе Бессоновка Белгородского района беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия — у трех легковых автомобилей выбиты стекла и повреждены кузова. Второй дрон попал в ГАЗель и повредил кузов.

В селе Нечаевка от взрыва беспилотника загорелось нежилое здание, пожар оперативно ликвидировали. Помимо этого, еще один дрон ударил по автомобилю в посёлке Октябрьский. На данный момент информация о последствиях атаки уточняется. О пострадавших не сообщалось.

До этого Гладков сообщал, что двое жителей села Репяховка Белгородской области пострадали в результате атаки украинского беспилотника.

Ранее камеры засняли момент поражения беспилотника ВСУ на подлете к Белгороду.

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