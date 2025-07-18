Двое жителей Белгородской области пострадали при атаке украинского БПЛА

Двое жителей села Репяховка Белгородской области пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Атаке украинского беспилотника подвергся легковой автомобиль.

«Двух мужчин с ранениями ног попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области. Так, в Белгородском районе атакам подверглись три населенных пункта — Солохи, Нечаевка и Отрадное. Украинские военные повредили два частных дома и фасады двух корпусов сельскохозяйственного предприятия.

17 июля беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Смородино в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона, в здании произошел пожар. На место происшествия выезжали добровольческие пожарные команды. В результате произошедшего местная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее камеры засняли момент поражения беспилотника ВСУ на подлете к Белгороду.