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На границе с Россией заметили бразильцев и колумбийцев в рядах ВСУ

ТАСС: бразильцев и колумбийцев в составе ВСУ заметили на границе с Россией
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Граждане Бразилии и Колумбии, воюющие в составе 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ), замечены в Сумской области, которая граничит с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах.

«Украинские ресурсы опубликовали видеоролик, подтверждающий активное участие в боевых действиях на сумском направлении наемников из Колумбии и Бразилии», — рассказал собеседник агентства.

До этого замглавы МИД Колумбии Маурисио Харамильо Хассир заявил, что в стране готовится законопроект, который не позволит гражданам вступать в вооруженные формирования в третьих странах.

Недавно выяснилось, что граждане Колумбии обращаются в посольство России, чтобы найти родственников, служивших в Вооруженных силах Украины (ВСУ) как наемники.

В июне пленный боец 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анатолий Стягайло сообщил, что иностранные наемники из Японии и Колумбии были переброшены на Сумское направление, но столкновение с российскими военными оказалось для них неудачным.

Ранее российский боец ликвидировал в ближнем бою американского наемника.

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