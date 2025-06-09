Иностранные наемники из Японии и Колумбии были переброшены на Сумское направление, но столкновение с российскими военными оказалось для них неудачным. Об этом сообщил ТАСС находящийся в плену у российской стороны боец 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анатолий Стягайло.

По его словам, в районе Павловки в Сумской области он лично видел около десятка японцев и чуть больше наемников из Колумбии. Он уточнил, что прибыл туда ночью, и уже спустя 20 минут иностранные бойцы ушли. Позже в подразделении говорили, что они случайно вышли на российские позиции и были уничтожены в бою.

Также, как утверждает Стягайло, он встречал иностранных наемников и на территории учебной части в Черкасской области. Среди них были граждане Японии, Колумбии, Польши, Ирландии, США и Германии.

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