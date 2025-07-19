В гарнизоне Мурманской области Белоусову показали детсад, который строят с 2018-го

Белоусов осмотрел объекты одного из гарнизонов в Мурманской области

Министр обороны Андрей Белоусов посетил объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов Мурманской области. Видео опубликовало в Telegram-канале российское оборонное ведомство.

Согласно ролику, главе Минобороны показали открытый после капитального ремонта многопрофильный медицинский центр и пространство для семейного отдыха военнослужащих.

Кроме того, в регионе прорабатывают вопрос объединения в одну систему Центра военно-социальной работы местных объектов и фонда «Защитники Отечества», чтобы с использованием инновационных технологий в режиме реального времени решать все социальные и психологические проблемы военнослужащих и проводить консультации. Белоусову показали и фундамент детсада на 150 мест, который не могут построить с 2018 года. С 2021-го работы по его возведению не велись, а на недобросовестного исполнителя завели уголовное дело. Однако деньги на строительство учреждения уже выделены.

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«В ходе работы глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость создания условий для военнослужащих, проходящих службу в условиях Крайнего Севера», — отмечается в пресс-релизе Минобороны.

На видео Белоусов также вручает военным награды.

В первой половине июля министр обороны РФ посетил зону СВО на Украине. В ходе рабочей поездки он проинспектировал ход выполнения боевых задач подразделениями «Днепр» Вооруженных сил России.

Ранее Белоусов оценил ручной пулемет РПЛ-20.