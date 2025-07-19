Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников ВСУ над территорией России

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 11:30 до 15:00 по московскому времени сбили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя областями, в том числе над московским регионом. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, восемь беспилотников перехватили над территорией Брянской области, четыре дрона уничтожили над территорией Московского региона и по одному БПЛА сбили над территориями Тверской и Калужской областей.

Незадолго до этого сообщалось, что российская система ПВО сбила два украинских беспилотника на территории Калининского округа Тверской области. По словам губернатора региона Игоря Рудени, пострадавших и разрушений нет.

До этого бойцы ВСУ нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, пострадали два человека. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Женщина, которая в момент атаки взвешивала товар — в состоянии средней тяжести.

Ранее ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по жилому дому в центре Донецка.