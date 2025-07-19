Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Тверской областью

Российская система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотника на территории Калининского округа Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам губернатора региона Игоря Рудени, пострадавших и разрушений нет.

До этого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, пострадали два человека. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Женщина, которая в момент атаки взвешивала товар — в состоянии средней тяжести.

19 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ предприняли попытку нанести удар по Брянской области с помощью дронов самолетного типа. По его словам, в небе над российским субъектом были уничтожены пять дронов. Никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Московской области сняли на видео пролет тяжелого дрона ВСУ типа «Лютый».