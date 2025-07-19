Украина получила более половины обещанных Австралией танков Abrams

Более половины из 49 обещанных Австралией танков Abrams прибыли на Украину. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Более половины из 49 обещанных танков прибыли в армию Украины остальные ожидаются в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, процесс погрузки первой из 49 танков на грузовое судно начался недавно. Также отмечается, что прежде чем начать процесс отправки, Австралия «ждала одобрения США на экспорт американских танков в третью страну».

До этого издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что применение танков M1A1 Abrams в рамках конфликта на Украине поставило под угрозу их репутацию.

В октябре 2024 года Австралия объявила о военной помощи Киеву на €138 млн, включающей танки Abrams. Однако США, ссылаясь на правило о конечном использовании оружия, отказали в разрешении на реэкспорт — даже спустя три десятилетия после поставок техники.

Ранее украинские военные использовали танк Abrams при попытке прорваться в Белгородскую область.