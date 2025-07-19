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Украина получила более половины обещанных Австралией танков Abrams

ABC: более половины обещанных Австралией танков Abrams прибыли на Украину
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Reuters

Более половины из 49 обещанных Австралией танков Abrams прибыли на Украину. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Более половины из 49 обещанных танков прибыли в армию Украины остальные ожидаются в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, процесс погрузки первой из 49 танков на грузовое судно начался недавно. Также отмечается, что прежде чем начать процесс отправки, Австралия «ждала одобрения США на экспорт американских танков в третью страну».

До этого издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что применение танков M1A1 Abrams в рамках конфликта на Украине поставило под угрозу их репутацию.

В октябре 2024 года Австралия объявила о военной помощи Киеву на €138 млн, включающей танки Abrams. Однако США, ссылаясь на правило о конечном использовании оружия, отказали в разрешении на реэкспорт — даже спустя три десятилетия после поставок техники.

Ранее украинские военные использовали танк Abrams при попытке прорваться в Белгородскую область.

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