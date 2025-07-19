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Над Смоленской областью сбили 2 дрона ВСУ

Губернатор Анохин: ПВО уничтожила 2 беспилотника ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили два беспилотника на территорией Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Анохин.

«На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Губернатор региона попросил жителей при обнаружении частей дронов не приближаться к ним.

Утром 18 июля в МО РФ сообщили, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 73 украинских БПЛА над регионами страны. Атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

Также в оборонном ведомстве заявили, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 1387 беспилотников самолетного типа.

В Минобороны уточнили, что российские военнослужащие также ликвидировали за этот период два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 28 управляемых авиационных бомб.

Ранее над Брянской областью сбили 12 дронов ВСУ.

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