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В России перенесли международный форум «Армия — 2025»

ТАСС: форум «Армия — 2025» перенесли на более поздний срок
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Международный военно-технический форум «Армия — 2025» перенесли на более поздний срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Форум «Армия — 2025» был запланирован на 11-14 августа 2025 года.

12 июля кабмин утвердил список международных выставок военной продукции, которые пройдут в России в 2026 и 2027 годах. На 2026-й запланированы Международный военно-морской салон «Флот — 2026» в Санкт-Петербурге и Кронштадте (июнь), Международный авиационно-космический салон «МАКС — 2026» в Жуковском (июль-август), Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 20262 в Казани (сентябрь), а также Международная выставка и научная конференция «Гидроавиасалон — 2026» в Геленджике (сентябрь).

В августе 2027 года в Кубинке пройдет международный военно-технический форум «Армия — 2027».

Ранее организаторы авиасалона МАКС сообщили о переносе мероприятия.

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