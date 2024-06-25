Организаторы МАКСа сообщили о переносе авиасалона

Очередной XVI авиасалон МАКС перенесен на 2025 год. Об этом сообщили организаторы в обращении на сайте авиасалона.

«АО «Авиасалон», устроитель Международных авиационно-космических салонов, не прекращает работу с потенциальными экспонентами и партнерами выставки, в том числе с компаниями из дружественных стран. Кроме того, идут работы по поддержанию в надлежащем состоянии объектов выставочной инфраструктуры», — сообщили организаторы.

До этого правительство России своим постановлением распорядилось отменить проведение Международного авиакосмического салона (МАКС) — 2024.

Международный авиационно-космический салон в последний раз проходил в 2021 году. Мероприятие проходило с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В нем приняла участие 831 компания из 56 стран. Деловая программа предусматривала больше сотни мероприятий и около 350 докладов, которые заслушали пять тысяч человек. В рамках МАКС-2021 были подписаны соглашения на сумму в 265 млрд руб.

Ранее Сергей Лавров обвинил США в сознательном вреде авиаотрасли.