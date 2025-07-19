Азербайджанский наемник и командир второй роты 225-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорил, что «утилизирует» украинцев. Об этом рассказал пленный украинский боец Петр Климишевский, пишет РИА Новости.

«Он (наемник — «Газета.Ru») вторую роту сливал очень быстро. То есть люди к нему только как резервы подтягивались, он сразу сливал их, смеялся и говорил, что это утилизация», — отметил военный ВСУ.

По его словам, азербайджанец разговаривал на русском языке и носил нашивку с флагом родной страны.

18 июля журналисты РИА Новости сообщили, что посольство Украины в Перу занимается вербовкой наемников с опытом воинской службы. На сайте дипломатического представительства опубликована ссылка, которая ведет на портал для желающих присоединиться к ВСУ и принять участие в боевых действиях. Иностранцев приглашают вступить в 25-ю бригаду украинских войск, выполняющую задачи на Днепропетровском и Донецком направлениях. В объявлении подчеркивается, что ВСУ нужны люди с военным опытом и опытом работы с беспилотниками.

Ранее украинские бойцы оставили колумбийских наемников в одиночку оборонять позиции в Сумской области.