На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский военный взял в плен группу бойцов ВСУ, представившись их союзником

ТАСС: боец «Центра» взял в плен четырех солдат ВСУ, притворившись их союзником
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российский военнослужащий взял в плен четырех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), притворившись бойцом союзного подразделения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного Вооруженных сил РФ Алексея Горбатых.

По данным агентства, мужчина служит в 102-м мотострелковом полку 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр». Горбатых рассказал, что они вместе с товарищем выполняли задание в районе населенного пункта Попов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

«Мой боевой товарищ зашел в блиндаж [к ВСУ], представился союзником на их же языке. Они поверили ему, дали слабину, <...> положили оружие. Ну он взял их на мушку, вывел и взял в плен. Их было четверо, нас — двое», — отметил военный.

Горбатых подчеркнул, что им с товарищем не пришлось стрелять и выбивать украинских солдат с занимаемой позиции.

18 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что на линии боевого соприкосновения фиксируется увеличение количества случаев сдачи в плен военных ВСУ. Он выразил уверенность, что это происходит, так как в рядах украинских войск растет осознание нецелесообразности участия в конфликте.

Ранее в ДНР российские бойцы взяли в плен иностранных наемников ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами