Российский военный взял в плен группу бойцов ВСУ, представившись их союзником

Российский военнослужащий взял в плен четырех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), притворившись бойцом союзного подразделения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного Вооруженных сил РФ Алексея Горбатых.

По данным агентства, мужчина служит в 102-м мотострелковом полку 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр». Горбатых рассказал, что они вместе с товарищем выполняли задание в районе населенного пункта Попов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

«Мой боевой товарищ зашел в блиндаж [к ВСУ], представился союзником на их же языке. Они поверили ему, дали слабину, <...> положили оружие. Ну он взял их на мушку, вывел и взял в плен. Их было четверо, нас — двое», — отметил военный.

Горбатых подчеркнул, что им с товарищем не пришлось стрелять и выбивать украинских солдат с занимаемой позиции.

18 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что на линии боевого соприкосновения фиксируется увеличение количества случаев сдачи в плен военных ВСУ. Он выразил уверенность, что это происходит, так как в рядах украинских войск растет осознание нецелесообразности участия в конфликте.

Ранее в ДНР российские бойцы взяли в плен иностранных наемников ВСУ.