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В Тульской области раскрыли подробности о ночной атаке БПЛА

Губернатор Миляев: в Тульской области при атаке беспилотников никто не пострадал
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Global Look Press

Никто из жителей Тульской области не пострадал во время ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Тульской областью.

«Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул Миляев.

19 июля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник в воздушном пространстве российских регионов. Наибольшее количество целей — 24 — ликвидировали в Ростовской области. В столичном регионе сбили еще 16 дронов, в Брянской области — 11, в Калужской области — 10. Три БПЛА нейтрализовали в Курской области, по два — в Тульской, Орловской и Липецкой областях, один — в Краснодарском крае.

В Ростовской области после атаки приостановили движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово. Причиной послужило падение на землю беспилотника ВСУ, который повредил контактную сеть на данном участке железной дороги.

Ранее российский истребитель уничтожил дрон ВСУ, летевший над Московской областью.

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