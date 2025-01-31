Российский бомбардировщик под прикрытием истребителей Су-35С ударил по позициям украинских войск в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Как рассказали военные, экипаж поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования.

В Минобороны РФ также заявили, что группировка войск «Север» уничтожила украинский дрон-ретранслятор, а расчетами FPV-дронов Центра «Рубикон» была поражена система связи ВСУ на Курском направлении.

Кроме того, бойцы группировки войск «Запад» с помощью беспилотника выявили автомобиль с расчетом миномета Вооруженных сил Украины. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Днем 31 января глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что операторы дронов группы «Бати» спецназа «Ахмат» уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области.

До этого Минобороны РФ также сообщало, что российские военные за неделю взяли под контроль населенные пункты Великая Новоселка, Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в Донецкой народной республике, а также Двуречная в Харьковской области.

Ранее на Западе заявили о «кризисе дезертирства» в ВСУ.