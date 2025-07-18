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В США заявили, что действия ВСУ могут привести к дефициту удобрений

Forbes: действия ВСУ могут обернуться дефицитом и подорожанием удобрений
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Shutterstock/Singkham

После того как Вооруженные силы Украины решили запретить ввозить в украинские порты азотные удобрения, стал расти риск подорожания и дефицита этой необходимой сельхозпроизводителям продукции. Об этом пишет американский журнал Forbes.

«7 июля аграрии ищут пути для ввоза в Украину трети удобрений. После письма ВМС ввозить их в порты нельзя. Из-за запрета цены на удобрения вырастут по меньшей мере на 10%», — говорится в публикации.

По информации журнала, речь идет об аммиачной селитре, безводном аммиаке, а также аммиачном растворе и других различных смесях.

Forbes также пишет, что представители украинских военно-морских сил объясняют введенный запрет стремлением избежать техногенной катастрофы.

12 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что меморандум между РФ и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не будет продлеваться. Вершинин добавил, что Россия не удовлетворена результатами меморандума. По его словам, ни одна из задач документа не была решена из-за действий стран Запада.

Ранее россиянам назвали растения, за выращивание которых грозит тюрьма.

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