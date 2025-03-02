Россиянам назвали растения, за выращивание которых грозит тюрьма

Некоторые виды растений не следует выращивать на своем земельном участке или на придомовых территориях, поскольку за это может грозить реальный тюремный срок. Об этом агентству «Прайм» рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

Собеседник агентства напомнила, что список запрещенных к выращиванию растений прописан в Постановлении Правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года.

«В каждом из этих растений содержатся наркотические и/или психотропные вещества. В списке не только широко известные мак и конопля, но и экзотические голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская и т.д.», — рассказала эксперт.

Леонова обратила внимание, что если на земельном участке или придомовой территории обнаружат растение из списка, это может повлечь административное наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей. А выращивание в особо крупном размере чревато тюремным сроком до восьми лет, заключила собеседница агентства.

До этого эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, как подготовить дачный участок к приходу весны. По словам эксперта, перед началом теплого времени года на даче важно проверить территорию участка, электропроводку и запас удобрений, затем оценить состояние строений и заборов, а после — составить список дел на весенний период.

Ранее в России ввели запрет на ввоз семян из Франции.