В здании воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар

На территории воинской части в центре Ростова-на-Дону произошло возгорание неиспользуемого здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Пожар начался 18 июля около 17:50 МСК на втором этаже кирпичного строения 1934 года постройки. К 18:20 огонь распространился на кровлю, что привело к ее обрушению. Локализация возгорания завершена к 19:50.

По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.

25 июня Telegram-канал Mash сообщил, что в районе воинской части в Забайкальском крае слышны взрывы, на территории начался пожар. столб дыма заметили в поселке Большая Тура. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что возгорание возникло на старом неэксплуатируемом оружейном складе. По его словам, из-за этого произошли взрывы «небольшого количества старых мелких боеприпасов».

Ранее в Москве произошел пожар в ресторане.