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Губернатор Забайкальского края прокомментировал взрывы в регионе

Губернатор Забайкалья Осипов сообщил о возгорании на оружейном складе
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Telegram-канал Mash

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов прокомментировал в своем Telegram-канале взрывы, которые произошли в районе воинской части.

«На старом неэксплуатируемом оружейном складе возникло возгорание», — сообщил он.

По его словам, из-за этого произошли взрывы «небольшого количества старых мелких боеприпасов». По его словам, данная территория законсервирована и защищена. Пожар тушат авиационной техникой — выход огня за пределы исключен. Также он отметил, что поражения остатками боеприпасов тоже исключены.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что в районе воинской части в Забайкальском крае слышны взрывы, на территории начался пожар. По данным канала, столб дыма заметили в поселке Большая Тура. Как уточнялось, пожар тушат с воздуха с помощью вертолетов. Взрывы происходят из-за остатков старых боеприпасов, которые не сдетонировали в 2014 году.

Ранее во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов.

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