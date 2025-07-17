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Украинский беспилотник атаковал легковую машину в Белгородской области

Гладков: мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на автомобиль под Белгородом
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал легковую машину в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Чайки в Белгородском районе. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал водитель автомобиля, врачи доставили мужчину в больницу №2 в административном центре области.

«Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, от предложенной госпитализации отказался», — говорится в заявлении.

Гладков добавил, что транспортное средство также получило повреждения. У него оказались выбиты стекла и повреждена передняя часть кузова.

17 июля беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Смородино в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона, в здании произошел пожар. На место происшествия выезжали добровольные пожарные команды.

В результате произошедшего пострадала одна местная жительница. Ее спасти не удалось, сообщил Гладков.

Ранее в Белгородской области сбили украинский БПЛА с надписью «с любовью для жителей».

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