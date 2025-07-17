Несколько муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подверглись два предприятия в городе Шебекино. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории одного из объектов были повреждены производственный цех и грузовой автомобиль, на территории второго — машина, хозяйственные постройки и административное здание.

«В селе Первое Цепляево Шебекинского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство на территорию сельхозпредприятия — повреждены четыре единицы техники. В селе Новая Таволжанка вследствие атаки FPV-дрона в частном доме повреждены кровля, фундамент и забор», — говорится в заявлении.

Еще один беспилотник ВСУ атаковал село Глотово в Грайворонском округе. Здесь зафиксировали повреждение линии электропередачи и двух домовладений.

Кроме того, ВСУ нанесли удары по селам Кукуевка и Двулучное в Валуйском округе. В первом населенном пункте БПЛА детонировал на территории предприятия и нанес урон складскому помещению с находившимся внутри автомобилем. Во втором населенном пункте были повреждены машина и два частных дома.

В Белгородском районе атакам подверглись три населенных пункта — Солохи, Нечаевка и Отрадное. Украинские военные повредили два частных дома и фасады двух корпусов сельскохозяйственного предприятия.

Также целью ВСУ стало село Грушевка в Волоконовском районе. Местная линия электропередачи получила повреждения, из-за чего в населенном пункте произошло частичное отключение света.

Ранее мужчина пострадал в результате атаки дрона на автомобиль в Белгородской области.