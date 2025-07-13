NI: переданные Украине Abrams не могут соперничать с противотанковым оружием РФ

Танки Abrams M1, поставленные на Украину государствами Североатлантического альянса, не могут соперничать с современным арсеналом противотанкового оружия России. Об этом сообщает The National Interest.

В публикации утверждается, что Abrams с трудом выдерживают конкуренцию с арсеналом российского противотанкового оружия.

Издание подчеркивает, что 87% украинского парка танков M1 Abrams были уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этой серии на фронт.

Отмечается, что неэффективности данных боевых машин на передовой способствовали множество проблем, например, отсутствие у украинской стороны авиационной и артиллерийской поддержки, недостаток технических специалистов, а также нехватка личного состава и техники.

До этого сообщалось, что новая поставка американских танков Abrams из Австралии на Украину вряд ли изменит ситуацию на поле боя. Из-за плохого состояния этих танков Украине придется тратить значительно больше ресурсов на их восстановление и содержание. Отмечается, что Abrams имеют слабозащищенную крышу.

Ранее российские бойцы эвакуировали поврежденные M1 Abrams с границы Сумской области.