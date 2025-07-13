На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сделали признание о переданных Украине танках Abrams

NI: переданные Украине Abrams не могут соперничать с противотанковым оружием РФ
true
true
true
close
Global Look Press

Танки Abrams M1, поставленные на Украину государствами Североатлантического альянса, не могут соперничать с современным арсеналом противотанкового оружия России. Об этом сообщает The National Interest.

В публикации утверждается, что Abrams с трудом выдерживают конкуренцию с арсеналом российского противотанкового оружия.

Издание подчеркивает, что 87% украинского парка танков M1 Abrams были уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этой серии на фронт.

Отмечается, что неэффективности данных боевых машин на передовой способствовали множество проблем, например, отсутствие у украинской стороны авиационной и артиллерийской поддержки, недостаток технических специалистов, а также нехватка личного состава и техники.

До этого сообщалось, что новая поставка американских танков Abrams из Австралии на Украину вряд ли изменит ситуацию на поле боя. Из-за плохого состояния этих танков Украине придется тратить значительно больше ресурсов на их восстановление и содержание. Отмечается, что Abrams имеют слабозащищенную крышу.

Ранее российские бойцы эвакуировали поврежденные M1 Abrams с границы Сумской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами