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Датский минтранс хочет разрешить аэропортам сбивать все подозрительные БПЛА

Минтранс Дании предложил разрешить аэропортам сбивать подозрительные БПЛА
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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Министр транспорта Дании Томас Даниэльсен предложил разрешить местным властям, портам и аэропортам сбивать все подозрительные беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Даниэльсен хочет изменить законодательство в сфере воздушного движения, чтобы у официальных властей появилась возможность нейтрализовывать БПЛА, представляющие угрозу», — говорится в релизе.

Данное предложение было выдвинуто в связи с повышенной активностью беспилотников в воздушном пространстве Дании в последние годы.

Сама Дания продолжает оказывать помощь с вооружением Украине. В начале июля украинский президент Владимир Зеленский заявил в своем аккаунте в X, что страна вместе с зарубежными партнерами планирует увеличить выпуск дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков. Среди новых договоренностей — соглашение с Данией о совместном производстве вооружений.

Отмечается, что Дания станет первой страной, где начнут использовать украинские оборонные технологии для изготовления и масштабирования вооружений.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет внеочередное заседание по военной помощи Украине.

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