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ВМС Украины запретили доставку аммиачных удобрений в порты страны

ВМС Украины запретили заход судов с аммиаком в порты страны
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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа запретил доставку, разгрузку и хранение в портах страны удобрений на основе аммиака. Об этом сообщило украинское издание NV со ссылкой на соответствующее предписание, адресованное Администрации морских портов Украины.

В распоряжении, в частности, говорилось, что с целью недопущения техногенной катастрофы в результате поражения противником судна, транспортного средства или хранилища с опасными грузами предлагается Администрации морских портов принять меры по недопущению захода судов в порты Украины с грузами веществ на основе аммиака. Кроме того, в распоряжении рекомендовалось отправить уже прибывшие суда с указанным грузом на разгрузку в порты соседних государств.

Издание также сообщает, что обработка подобных грузов в портах Украины уже приостановлена, и потребители аммиачной продукции в срочном порядке ищут альтернативные варианты поставок по железной дороге из портов европейских стран. По данным издания, в 2024 году агропромышленный сектор Украины потребил более 3 миллионов тонн азотных удобрений на основе аммиака, а за первые шесть месяцев текущего года было импортировано 189,5 тысячи тонн только аммиачной селитры, при этом около половины этого объема было доставлено через порты.

Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что Киев планирует осуществить подрыв распределительного пункта аммиака, расположенного в Новотроицком (Донецкая народная республика, ДНР), и впоследствии обвинить Российскую Федерацию в создании техногенной катастрофы.

Ранее российские инженеры создали прибор для выявления в воздухе микропримесей вредного аммиака.

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