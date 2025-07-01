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На Украине сотрудник военкомата распылил баллончик в лицо женщине

В Одессе сотрудник ТЦК распылил баллончик в лицо защитившей мужчину женщине
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Shutterstock

В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) распылил баллончик в лицо защитившей мужчину женщине. Видео опубликовал Telegram-канал «Одесса INFO».

«День без конфликтов с ТЦК не начинается. В этот раз в ход пошли газовые баллоны», — сказано в посте.

Все случилось на улице Космонавтов в районе Парка культуры и отдыха имени Горького. Местная жительница хотела заступиться за мужчину в рабочей одежде, которого военкомы пытались затащить в микроавтобус. В ответ на отказ отойти от мужчины работник ТЦК распылил перцовку ей в лицо.

В конце июня этого года сообщалось, что жители Украины начали устраивать бунты против сотрудников ТЦК. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что как только появляются сотрудники военкомата, люди выходят и сопротивляются, бывает, по двадцать человек и более. Подпольщик подчеркнул, что открытых конфликтов граждан с представителями ТЦК становится все больше. При этом Киев продолжает выставлять врагами всех, кто не служил и не работает на армию.

Ранее пленный украинец сообщил о хаосе в командовании и принудительной мобилизации в ВСУ.

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