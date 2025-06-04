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На Украине сотрудники военкомата сломали мужчине ключицу и бросили в другом городе

В Одессе сотрудники ТЦК сломали мужчине ключицу и отправили на медкомиссию
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) сломали мужчине ключицу, после чего дважды пытались признать его годным для службы через медицинские комиссии. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Классика работы ТЦК: к человеку подъезжает бусик (микроавтобус — «Газета.Ru»), выбегают люди в пикселе и начинают запихивать внутрь. Так стараются, что ломают человеку ключицу», — написал парламентарий.

Гончаренко добавил, что после этого сотрудники ТЦК доставили задержанного на военно-врачебную комиссию, где хирург отказался признать его пригодным к службе. Впоследствии пострадавшего увезли в город Черноморск для повторного прохождения комиссии. Там врачи также отказались признавать жителя Одессы пригодным к службе.

По словам депутата, после прохождения комиссий у пострадавшего отобрали телефон и документы, оставив одного в другом городе. Сейчас пострадавший в безопасности и проходит лечение. Парламентарий отметил, что взял дело под личный контроль.

11 мая в Харькове сотрудник территориального центра комплектования дважды ударил мужчину в живот. В этот момент другой военком проверял документы жителя города.

Ранее в Раде заявили о «животном инстинкте» сотрудников ТЦК на Украине.

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