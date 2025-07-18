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Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 1040 военных в зоне действий «Южной» группировки войск
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск за прошедшую неделю продолжили продвижение в глубину украинской обороны и взяли под контроль населенный пункт Петровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — уточнили в ведомстве.

Минобороны рассказало, что за неделю на данном направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Кроме того, российские войска уничтожили 26 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 17 складов боеприпасов и материальных средств.

До этого в оборонном ведомстве заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 1387 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 28 управляемых авиационных бомб.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения дрона вертолетом Ка-52.

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