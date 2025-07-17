Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Качур, попавший в плен к российским военным, рассказал, как командование бросило его с товарищами на позициях без еды и воды. Из-за этого они были вынуждены собирать дождь и пить мочу, пишет РИА Новости.

По словам солдата, его с сослуживцами отправили на позиции и долго не меняли. Он отметил, что командование несколько раз обманывало их, обещая скоро вывести из зоны боевых действий — «надо только подождать».

«Три дня нет воды, потом четыре дня нет воды, пять дней, семь дней нет воды. Ни воды, ни еды. Что у нас? Лежал хлеб, который грибами зарос. И воду... дождь идет — мы собираем. Нет дождя, что делать? Пьем мочу. И дальше все хуже и хуже», — поделился деталями Качур.

Военнопленный добавил, что они просто терпели и ждали, пока войска ВСУ продвинутся. Однако на деле выяснилось, что украинские военные не двигались, а отходили, а их просто бросили.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги российских военкоматов) повторно мобилизуют в ВСУ вернувшихся из российского плена солдат. По их словам, на Украине такое происходит регулярно, несмотря на то, что это нарушает Женевскую конвенцию.

Ранее украинский пленный хотел остаться в России и пытался притвориться гражданским.