На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ганчев заявил, что российские военные замыкают в котел солдат ВСУ в Купянске

Ганчев: ВС РФ наступают на Купянск в Харьковской области, замыкая в котле ВСУ
true
true
true
close
РИА Новости

Российские военнослужащие берут в окружение Купянск в Харьковской области, замыкая в котле подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, украинские военные находятся в патовой ситуации. Ганчев добавил, что наступление на город начнется в ближайшее время.

«Плацдарм для наступления непосредственно на сам город Купянск, я думаю, уже готов будет в ближайшее время. И настроение вооруженных формирований Украины, тех бойцов мобилизованных, которые там сейчас находятся, понять можно», — отметил он.

Глава Харьковской ВГА подчеркнул, что украинские военные в лучшем случае смогут сдаться в плен, либо будут уничтожены.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие после того, как 15 июля заняли населенный пункт Воскресенка в ДНР, взяли под контроль еще около 4,5 км территории. Он отметил, что на данном участке фронта российские войска движутся на север и на запад.

Ранее военный эксперт сообщил о ликвидации 30 солдат ВСУ после массовых купаний у Купянска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами