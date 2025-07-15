Ганчев: ВС РФ наступают на Купянск в Харьковской области, замыкая в котле ВСУ

Российские военнослужащие берут в окружение Купянск в Харьковской области, замыкая в котле подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, украинские военные находятся в патовой ситуации. Ганчев добавил, что наступление на город начнется в ближайшее время.

«Плацдарм для наступления непосредственно на сам город Купянск, я думаю, уже готов будет в ближайшее время. И настроение вооруженных формирований Украины, тех бойцов мобилизованных, которые там сейчас находятся, понять можно», — отметил он.

Глава Харьковской ВГА подчеркнул, что украинские военные в лучшем случае смогут сдаться в плен, либо будут уничтожены.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие после того, как 15 июля заняли населенный пункт Воскресенка в ДНР, взяли под контроль еще около 4,5 км территории. Он отметил, что на данном участке фронта российские войска движутся на север и на запад.

Ранее военный эксперт сообщил о ликвидации 30 солдат ВСУ после массовых купаний у Купянска.