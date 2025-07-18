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Американист объяснил, почему США отказываются от бомбардировщика B-1B

Политолог Блохин: США планируют разработать новый бомбардировщик
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Ryan C. Grossklag/Planetpix/Global Look Press

Очевидно, что военно-воздушные силы США отказываются от бомбардировщика B-1B Lancer, потому что он крайне дорогой и неэффективный. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он напомнил, что этот самолет строили еще во время гонки вооружений.

«Главный конкурент — наш Ту-160 — обходит его по многим параметрам. Очевидно, что сейчас они будут вкладываться в новый бомбардировщик. Это потребует фундаментальных капиталовложений. Сейчас американцы подсчитывают, что дорого, что неэффективно, что уже старое», — сказал эксперт.

Он также отметил, что самым распространенным в американской армии является бомбардировщик Б-52, который будут еще долгое время эксплуатировать, несмотря на то, что он тоже устаревший.

Что касается новых самолетов, по мнению политолога, они не помогут Вашингтону. В современных конфликтах, более важную роль играют баллистические ракеты и другое подобное оружие, объяснил он.

Как сообщает американский журнал The National Interest, ВВС США, скорее всего, откажутся от бомбардировщиков B-1B Lancer из-за того, что они устарели и не отвечают уровню ПВО потенциальных противников Вашингтона — России и Китая.

Журналисты поясняют, что средние характеристики малозаметности самолета делают его менее подходящим для современных конфликтов с равными противниками.

Ранее в США заговорили о сухопутном вторжении в Иран.

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