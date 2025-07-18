Эксперт объяснил, почему США не помогут бомбардировщики, пришедшие на смену B-1B

Политолог Блохин: в борьбе с РФ США не помогут новые бомбардировщики

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что военно-воздушные силы США планируют отказаться от стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за того, что они устарели. По мнению эксперта, в современных конфликтах Вашингтону не помогут и новые самолеты.

«Понятно, что если будет какая-то глобальная война с Китаем или с Россией, то бомбардировщики будут играть вторую, третью, четвертую роли. Потому в ход пойдут межконтинентальные баллистические ракеты и другое подобное оружие», — пояснил Блохин.

Он добавил, что «рудимент холодной войны» B-1B Lancer выходит крайне дорогим.

Как сообщает американский журнал The National Interest, ВВС США, скорее всего, откажутся от бомбардировщиков B-1B Lancer из-за того, что они устарели и не отвечают уровню ПВО потенциальных противников Вашингтона — России и Китая.

Журналисты поясняют, что средние характеристики малозаметности самолета делают его менее подходящим для современных конфликтов с равными противниками.

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