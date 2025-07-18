На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему США не помогут бомбардировщики, пришедшие на смену B-1B

Политолог Блохин: в борьбе с РФ США не помогут новые бомбардировщики
true
true
true
close
1st Lt. Cameron Silver/U.S. Air/Global Look Press

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что военно-воздушные силы США планируют отказаться от стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за того, что они устарели. По мнению эксперта, в современных конфликтах Вашингтону не помогут и новые самолеты.

«Понятно, что если будет какая-то глобальная война с Китаем или с Россией, то бомбардировщики будут играть вторую, третью, четвертую роли. Потому в ход пойдут межконтинентальные баллистические ракеты и другое подобное оружие», — пояснил Блохин.

Он добавил, что «рудимент холодной войны» B-1B Lancer выходит крайне дорогим.

Как сообщает американский журнал The National Interest, ВВС США, скорее всего, откажутся от бомбардировщиков B-1B Lancer из-за того, что они устарели и не отвечают уровню ПВО потенциальных противников Вашингтона — России и Китая.

Журналисты поясняют, что средние характеристики малозаметности самолета делают его менее подходящим для современных конфликтов с равными противниками.

Ранее Северная Корея пригрозила США применением стратегических средств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами